俗語說「皇帝的女兒不愁嫁」，古代皇帝擁有至高無上的權利，若想一步登天獲得地位，攀龍附鳳是最好的途徑，公主成為許多男性想娶的對象。不過清朝皇帝的女兒卻是不夠嫁，因為清朝皇帝子嗣的存活率都很低，而且公主大多都要為政治聯姻而犧牲。

大陸導遊房博在微博提到，清朝皇帝皇帝子女夭折率高，以清聖祖康熙為例，他共有35子21女，其中1名是養女，親生女兒多達20人，不過16名皇子相繼夭折，而公主活過成年只有8個，就算公主成年了，大多都要為政治聯姻犧牲，嫁給漢人或蒙古人。

康熙二十九年，康熙第一次御駕親征漠西蒙古，除了打勝仗外，還獲得一名賢婿，是來自蒙古巴林部博爾濟吉特氏的烏爾袞，康熙打仗時發現，烏爾袞不僅很勇敢，而且騎馬技術非常好，當時他第三個女兒「固倫榮憲公主」還未婚，因此讓烏爾袞娶自己的女兒，雖然固倫榮憲公主確實為政治而聯姻，但不難看出康熙愛女心切，還是幫她找了一位優秀的丈夫。

除了康熙皇帝，清世祖順治帝也是子嗣多夭折，他一共有8名兒子、9名女兒，其中3個是養女，在14名親生子女中，有9名不到10歲就夭折，而清高宗乾隆帝共有17子10女，其中12名子女活不到成年，同治、光緒及溥儀更是膝下無子。