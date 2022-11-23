大陸一名女子日前發現住家牆角長出許多「白蘑菇」，於是拿出掃把清理，未料越清越覺得不對勁，牆角不但破了一個大洞，裡面還藏有更多的白蘑菇，女子湊近查看，發現這些白蘑菇是空心的且沒有長根，似乎是某種動物下的蛋，影片PO上網後，眾人都驚嚇不已，直喊「這是蛇蛋」，要女子盡快檢查屋內是否有蛇的蹤跡。

根據陸媒報導，湖南永州一名女子日前發現家裡的牆角長出許多「白蘑菇」，以為是家裡太過潮濕，於是急忙上前清理，未料卻意外察覺牆角破了一個大洞，且裡面似乎藏有更多的白蘑菇，女子拿掃把將破洞內的東西都掃出來，越看越覺得不對勁，就把白蘑菇剝開來檢查，發現這些白蘑菇不但是空心的，還沒有長根，疑似是不知名動物下的蛋。

女子對於這些摸起來軟軟的動物蛋感到困惑，於是拍攝影片PO到網路上，詢問其他網友，大家看完以後都認為這些蛋看起來很像蛇蛋，紛紛提醒女子最好將家裡檢查一遍，以免蛇藏身於屋內，威脅她們一家人的安全，「百分之百正宗的蛇蛋」、「家裡搜看看牠們有沒有離開，洞也要封死，否則明年蛇還會再來」、「晚上怎麼敢睡覺啊」、「這房子不能要了，細思極恐」。

今年5月印度一名男子也在租屋處的浴室地板下，發現多達75顆已經孵化完成的蛇蛋，讓男子嚇到急忙通知房東，最後請來捕蛇人，抓到多達60條小蛇，並放生到附近的森林中，然而根據蛇蛋的數量，仍有15條小蛇不見蹤影，讓大家都擔心不已。