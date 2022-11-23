世界最小城鎮位於東南歐國家「克羅埃西亞」，鎮裡只有兩條街和三排房屋，當地居民僅27人，儘管這座城鎮非常小，但卻蘊含豐富文化與歷史氣息，目前以觀光和農業為主要經濟來源，不過這座城鎮為何會出現，目前歷史文獻裡仍找不到資料。

克羅埃西亞的「胡姆」是世界最小城鎮。(影片來源/YouTube/ Explore Croatia)

綜合外媒報導，克羅埃西亞的城鎮「胡姆」（Hum）位於伊斯特里亞半島（Istria）一座山丘，距離首都薩格勒布（Zagreb）約有2.5小時車程，該城鎮全長100公尺、寬30公尺，截至2021年，胡姆的居民只有27人，也被金氏世界紀錄列為世界最小城鎮。

胡姆的起仍然成謎，歷史文獻在1102年才首次提及，當時該鎮被稱為「Cholm」，1552年建造出鐘樓和瞭望塔用於防禦，之後陸續有居民搬了進來，不過人口依舊不多，城鎮目前僅有兩條街和三排房屋，而且房子都保有中世紀風格。

到了1802年，居民在小鎮裡興建教堂，保存完整的中世紀壁畫及格拉哥里字母（Glagolitic script），也就是現存已知最古老的斯拉夫語言字母。胡姆的面積雖小且僅有一間餐廳，但仍保有許多特色美食，最著名的是混合白蘭地與槲寄生等材料的酒類「Humska Biska」，據說是當地人根據2000多年前的古老配方製作而成。