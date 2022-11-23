動物也有感情。大陸江西一名飼主養了兩隻鵝，豈料其中一隻竟被人偷走，剩下的那隻鵝知道後，似乎非常傷心，出現絕食的狀況，每天都不斷哀號，讓飼主非常頭痛，豈料半個月後，鵝竟吐血身亡躺在河道附近，讓人看了相當不捨。

綜合陸媒報導，江西景德鎮一名蔣姓飼主在3年前，買了兩隻鵝回家餵養，兩隻鵝的感情非常好，豈料10幾天前飼主一家外出，回來發現其中一隻鵝被人偷走，剩下的那隻鵝發現伴侶不見，似乎感到非常悲傷，每天待在原地哀號，讓飼主非常難過。

不僅如此，大鵝甚至還出現絕食的狀況，不管飼主怎麼餵食，牠就是不願意吃，蔣姓飼主提到，這個狀況持續半個月後，發現大鵝竟喪命了，而且嘴巴全是血，倒臥在河道附近，認為牠應該是為愛殉情，讓飼主看了非常感動，更讚大鵝的靈魂很高貴，隨後將牠埋入土裡安葬。

不少網友表示「沒想到鵝居然這麼深情」、「動物都是有靈性的」、「雖然不覺得鵝有感情，但這種行為真的很難解釋」，還有人分享類似經歷，「好巧，我也住景德鎮，之前養了一隻小雞和小鴨，牠們從小一起長大，幾乎是形影不離，但有一天雞被黃鼠狼叼走，鴨子同樣也出現抑鬱的狀況，每天都在呱呱叫，不久後就病逝」。