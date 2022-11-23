替小孩取名是一件大事，因此不少父母絞盡腦汁，只為了取出特別又好聽的名字。大陸一名女子因為叫作「馬艷花仙波」，名字太過特殊而登上熱搜，她坦言這個名字為她帶來不少困擾，許多人第一次聽到都以為是她在網路上使用的暱稱ID，直到拿出身分證才相信這是她真正的名字。

根據陸媒報導，大陸北京一名女子因為名字太過特別，叫作「馬艷花仙波」，而登上微博熱搜，她強調自己從小到大都叫這個名字，上課的時候老師曾問她，有沒有簡單一點的叫法，直到現在還是有很多人不相信這是她的真實姓名，以為是她在網路上、遊戲中使用的暱稱ID。

馬艷花仙波透露，父母替自己取這個名字的原因很簡單，就是為了不和別人撞名，不但獨特也很好記，然而這個名字卻給她帶來許多困擾，每次她都必須出示身分證，才能讓大家相信這是她的真實姓名。

對此網友們都很同情女子的遭遇，紛紛留言，「這輩子的自卑算是被父母搞出來的」、「雖然不會撞名是真的，但這名字既不順口也不好聽」、「這幾個字組合在一起還真彆扭」、「她爸媽真覺得這名字很好聽？」、「5個字各取各的、互不相干」、「看起來像是創建遊戲角色的時候隨機生成的名字」。

不少父母都希望替兒女取特別又有意義的名字，但一不小心就可能弄巧成拙，日前有一對父母為了將全家人的姓氏融合到孩子的名字中，而替他取名為「陳皮話梅糖」，同樣也引發網友吐槽，「倒楣的孩子，以後上學不知道要被怎麼嘲笑」、「爹媽開心一時爽，孩子長大愁斷腸」。