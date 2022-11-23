現代人會用「衣冠禽獸」來形容空有外表卻品德敗壞的人，在明朝陳汝元《金蓮記》中的「人人罵我做衣冠禽獸，個個識我是文物穿窬（音同魚）。」也將這句成語用作負面含意，然而「衣冠禽獸」最早其實是個褒義詞，意指朝廷上的文武百官。

廈門大學教授傅小凡指出，「衣冠禽獸」一詞源於明朝，且在當時是褒義詞，指的是朝廷官員，明朝官員的服飾規定，文官要繡上飛禽，武官則要繡上走獸，因此「衣冠禽獸」逐漸成為官員的代名詞。

根據《鳳凰網》報導，明朝文武官員的服裝有袍子和補子，袍子按照品級分為3種顏色，一品到四品的袍子顏色為緋色，五品到七品為青色，八品到九品則是綠色；補子則是一個品級一種飛禽走獸，按照文武官區分禽、獸，例如一品文官會繡上仙鶴，是一種象徵長壽的神聖動物，九品文官則是繡鵪鶉，2種飛禽明顯體現出品級之間的差別；而一品和二品武官會繡上獅子，九品武官則是繡海馬。

傅小凡表示，官服顏色與圖案的差異，主要是為了禮儀規範的需要，像是皇帝聚集滿朝文武官員，就能依照顏色與圖案的不同，來快速排列每個人該站定的位置。

至於「衣冠禽獸」為何會演變成貶義詞？傅小凡認為還是和明朝有關，在明朝中後期，朝廷與官員逐漸變得腐敗，對待百姓的態度惡劣，就像是穿著衣服的禽獸，老百姓就逐漸將「衣冠禽獸」當作罵人、貶低人的話來使用了。