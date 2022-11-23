野狼的個性凶猛，許多人看到牠們都避之唯恐不及，但有人竟將狼當成寵物飼養。大陸內蒙古一名男子從2015年開始救助受傷的狼，之後還成立野生動物救助站，如今他飼養320匹狼，每天幾乎都待在一起，而狼似乎也把他當成同伴。

根據《極目新聞》報導，內蒙古錫林郭勒一名26歲王姓男子從小就很喜歡動物，從2015年開始救助受傷或無法在野外生活的狼，之後還成立野生動物救助站，如今救助站裡狼的數量多達320匹，有些是他從野外救回來的，有的則是繁育出來的後代，王姓男子提到，他從小生活於內蒙古，狼在當地並不少見，他也因此被狼群的團結精神感動。

王男幾乎每天都與狼待在一起，可以說是同吃同住，而救助站裡的狼一看到他，也不會提高警覺，反而非常放鬆自在，似乎把王男當成同類，熱情地跳到他身上，不斷撒嬌、磨蹭，他儼然成為「狼王」，雙方互動非常親密，也讓許多人直呼不可思議。

王男雖與狼的關係很好，但也曾被咬傷過好幾次，其中一次被一匹關係特別親密的狼咬傷嘴巴，當時縫了30多針，但他並未因此感到害怕，王男提到，咬傷他的狼原本平時都不給人碰，但經過此事後，這匹狼變得很溫順，不再反抗讓他撫摸，「狼對我而言，是非常有感情的動物，我不會被咬了一下就想放棄，因為牠們是最忠誠的動物。」