現代不少人都會養寵物陪伴自己，但有時候毛小孩精力太旺盛，會做出許多讓飼主哭笑不得的事情。德國一名網友日前帶著愛犬外出散步，未料回來的時候竟滿身泥土，一隻鞋子的底部還脫落了，讓女兒驚訝詢問怎麼了，她則一臉淡定回答：「剛剛遇到一隻兔子了。」引發網友熱議。

德國網友「@karina2you」近日在TikTok上傳一段影片，從畫面中可以看到，PO主剛遛狗完返家，但她的臉上、衣服上卻滿是爛泥巴，就連右腳鞋子的底部也整片脫落，狼狽的模樣讓女兒驚訝不已，忍不住好奇詢問「發生什麼事了？」

PO主聽到女兒的關心，一臉淡定地說道：「沒什麼，妳的狗剛剛看見一隻兔子了。」語氣中夾雜著些許無奈，隨後她就帶著愛犬離開，而一旁狗狗全身卻異常乾淨，和PO主形成明顯對比，牠似乎不知道自己害飼主經歷了一場「浩劫」，還興奮地跳躍、搖尾巴，跟在她的身邊。

影片曝光後立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已超過1200萬，大家對於PO主的遭遇感到又心疼又好笑，紛紛留言，「我雖然聽不懂德語，但我好像看懂了」、「對不起，但我真的沒辦法不笑」、「那個鞋底絕對是這部影片的亮點」、「我想知道她這身經歷浩劫卻沒有破損的衣服在哪裡買的」、「狗狗這麼可愛，能有什麼壞心眼呢？」