清朝皇后死後，根據皇室規定，能擁有單獨的陵墓，但道光皇帝的孝靜皇后去世後，她竟與另外16位嬪妃合葬，像是被其他嬪妃的墓包圍，讓歷史學家都非常困惑，直到查閱史料發現，孝靜皇后生前身分尷尬，而且她的兒子太過能幹，成為下一任皇帝的眼中釘，導致她死後陵墓較為特殊。

道光皇帝的孝靜皇后陵墓非常詭異，竟與另外16名嬪妃合葬，讓歷史學家看了相當困惑。(影片來源/YouTube/中國江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，道光皇帝的皇后「孝靜」博爾濟吉特氏14歲入宮，2年後生下道光第二個兒子「奕鋼」，因此晉封為靜嬪，她陸續又生下3名子女而晉升靜貴妃，前任皇后孝全33歲時突發怪病過世，孝靜理應成為皇后，但道光非常喜歡孝全，下命不再冊立皇后，孝靜無奈只能被封為皇貴妃，處理皇后工作長達10多年。

孝靜除了管理後宮，還代為撫養孝全皇后的兒子「奕詝（音同煮）」，也就是後來的咸豐皇帝，孝靜與奕詝關係很好，但孝靜有個非常厲害的兒子「奕訢」，成為奕詝的心頭大患，兩人雖然從小感情好，但為帝王權位而反目，奕訢無論體力、才氣都比奕詝好，但道光卻以奕詝天性仁孝立為帝。

奕詝登基成為咸豐帝，孝靜應晉封為皇太后，但他卻遲遲不願下諭，由於奕訢太能幹，咸豐認為他是潛在威脅，若讓孝靜成為皇太后，奕訢的地位也會跟著提高，因此只願封養母為太貴妃，直到咸豐5年，孝靜病重命不久矣，奕訢知道母親的遺願，向咸豐請求幫忙圓夢，但當時咸豐只是「嗯嗯」幾聲，奕訢以為他答應了，便將消息放出去。

咸豐認為奕訢故意為之，無奈只能封孝靜為皇太后，冊封後7天孝靜就過世，咸豐追諡他為孝靜皇后，理應享有單獨皇后陵，按清朝皇家規定，皇后與嬪妃等級不同不能葬在一起，但他卻以國立衰弱為由，沒錢再修建陵墓，使用道光皇帝在世時，為僅是妃子的孝靜所選陵址，築起圍牆形成封閉院落，與另外16名嬪妃葬在慕陵妃園寢，孝靜皇后的陵像被嬪妃墓包圍。

咸豐帝事後還指責奕訢未處理好孝靜皇后的後事，藉此罷免他的官職，還不將孝靜皇后的牌位放進太廟，表示她並未獲宗室認可，直到奕訢又走回政治舞台，孝靜才拿回名分。