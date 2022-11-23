已經是近兩年前的個案了，最近案主突然Line我說了感謝，著實讓我意外，因為前兩次來找我，都是為了搬家時，寶貝狗狗Hardy出現了不安現象，最近剛好第三次搬家，Hardy卻有了迥然不同的安穩表現，她想讓我知道寵物溝通對她有多大幫助，真是讓我感到莫大鼓勵。

Hardy是我最後一隻做的「在世溝通」個案，因為想把時間留給更需要的離世個案，本來已經婉拒了第二次來找我的媽媽，但後來聽媽媽說，搬家後Hardy不知為何老是往家裡附近山上跑，我也有點擔心，於是答應跟Hardy再做一次溝通。說起來Hardy之前的命運有點多舛，這就是牠如此敏感容易不安的原因。

第一次溝通時就了解到，Hardy原本有個疼牠的家，但後來添了小主人，有天第一任爸爸媽媽開車載牠出去，把車門打開放牠下來後，就把車開走了。雖然後來有好心人領養，但受不了牠老愛往屋外跑，就退回收容中心。兩度被遺棄，讓Hardy成為收容中心眼中的憂鬱小生，很少叫的牠成為「省話一哥」。

第一次溝通時我問Hardy，為何老愛往外跑？牠說是因為思念第一任主人，想去找他們。直到遇見現在這個媽媽，給了Hardy好多陪伴，才讓Hardy情緒穩定下來，但後來媽媽去坐月子，長達1個月不在家，根據媽媽形容Hardy是徹底崩潰，焦慮的把自己的尾巴咬得血肉糢糊。帶回小寶寶後，新手媽媽容易暴躁，也沒法再把全部心力放在Hardy身上，又勾起Hardy被丟棄的恐懼，溝通時可以感受到Hardy悲傷的情緒全湧上來。

媽媽問Hardy：「為何弟弟出生後，你變得很愛叫？」Hardy說：「因為我發現弟弟一哭，媽媽就會去照顧他，我學弟弟叫，媽媽就會多看我一眼，雖然眼神兇兇的，但至少有把臉轉向我。」牠聰明的觀察到小寶寶可以獲得比較多關注，所以老往弟弟的小床躺，把自己變回寶寶的狀態。但搬家又加重Hardy的不確定感。

一開始媽媽沒事先跟牠說，所以Hardy又出現焦慮症狀，第一次溝通時，Hardy就說：「希望家裡有任何變動，都可以先讓我有心理準備」，但可能Hardy被丟棄的陰影太深，爸爸媽媽只要穿個外套，牠就開始大叫，生怕自己被獨自留下。媽媽不知該怎麼辦，甚至還學牠汪汪叫，希望用「狗語」讓牠理解，絕對不會再讓牠害怕的事情發生，但顯然狗語溝通無效，第二次搬家時，Hardy只要找到機會就溜出門外，往家附近的深山跑，爸爸媽媽遍尋不著，但神奇的是，只要發動引擎Hardy就會自己乖乖出現。

Hardy說：「我會怕，怕你們把車開走。」我又問「那這一次搬家老往外跑又是為什麼？」，Hardy則回應「我想要看爸爸媽媽很緊張，很在乎我的樣子，我想要看他們是不是會來找我」、「我需要很多很多不離開我的保證。」也許像媽媽說的，經過兩次溝通，雙方有更多的了解，知道彼此如何相處後，讓Hardy心安定下來了，所以再隔一年的搬家，Hardy已經沒有這些問題，表現得老神在在。

老實說，每一次溝通，會不會帶來主人跟毛孩的改變，沒有人敢保證，但我相信Hardy跟媽媽都很努力，也很有心，才有今天的結果。