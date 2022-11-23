土耳其一名女子騎車上班時遭巴士撞擊，不但脊椎骨折，左手也不能使用，住在加護病房20天後才出院，儘管如此她仍無法走路，還在持續接受物理治療，女子受訪時表示，奶奶曾做過預知夢，夢到她會出車禍，所以買了一頂堅固的安全帽送給她，如果沒有這頂安全帽，她很可能就會在這場車禍中喪命。

A nan who gifted her granddaughter a motorcycle helmet after dreaming of her in a horrific crash ended up saving her life just days later 🥺️https://t.co/hAb9Tnqa8A — Metro (@MetroUK) November 22, 2022

根據《METRO》報導，車禍發生在10月1日，22歲女子艾瑟莉（Asli Ece Ersoy）像往常一樣騎車上班，行經埃斯基謝希爾市（Eskisehir）一處十字路口時，突然被一輛巴士撞上，車禍後艾瑟莉被送醫急救，並在加護病房住了長達20天。

艾瑟莉受訪時表示，自己在昏迷後聽到有聲音在呼喚自己，她睜開眼發現自己在救護車上，一旁的護理師則不斷對她喊道：「艾瑟莉，清醒過來，呼吸！」等她再度睜眼時已經抵達醫院。

如今艾瑟莉雖然已經出院，但健康狀況仍不太樂觀，「我現在不能走路，正在接受物理治療。」且她的左手無法使用，再加上脊椎骨折的關係，身體非常疼痛，「到目前為止，我已經做了4次手術，我希望可以盡快恢復。」

儘管經歷了這麼大的痛苦，但艾瑟莉將自己能撿回一命歸功於她的奶奶，因為奶奶在之前曾夢到她會出車禍，於是特別存錢買了一頂十分堅固的安全帽送給她，「我一開始騎車時沒有一頂好的安全帽。」事故後她把那頂安全帽拿來看，上面確實有一道極深的裂痕，她認為若不是這頂安全帽，她很可能已經沒命了。