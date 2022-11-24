We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC — TSA (@TSA) November 22, 2022

為了防堵不肖旅客在跨境時攜帶違禁品，機場安檢人員幾乎繃緊神經，不過近日美國運輸安全管理局（TSA）一名官員在紐約甘迺迪國際機場（JFK Airport）工作時，透過X光掃描機發現某個行李箱中出現「詭異獸影」，拉鍊縫隙還隱約露出橘黃色的毛，打開後竟是一隻橘貓，但行李箱持有人卻堅稱這不是他的貓，也不清楚貓咪是如何「偷渡」的。

綜合外媒報導，TSA官員本月22日在行李安檢處發現，其中一個行李箱被X光機掃描出一隻完整的動物身影，上前檢查時發現拉鍊縫隙處微微鼓起，撐開處還隱約露出一撮橘毛，當他小心翼翼打開行李箱後竟發現有隻橘貓窩在裡頭，讓他十分震驚，於是立刻將行李箱帶到一旁，讓橘貓在被送進加壓貨艙前獲救，否則牠恐怕難以在飛行中倖存下來；不過行李箱持有人卻堅稱貓咪不是他的。

對此，TSA發言人法布斯坦（Lisa Farbstein）表示，經查後確定橘貓的飼主另有其人，37歲的艾利科絲（Alix）直到接到機場人員的電話才發現愛貓「Smells」跟著暫住的房客離家出走了，她的未婚夫立即叫車前往機場接回橘貓，所幸貓咪並無任何不適，結束一場虛驚。至於行李箱持有人也因為這場插曲錯過班機，只好改搭隔天的飛機。

事實上這並非是第一起寵物闖進行李箱的事件，2021年10月時也有乘客在托運行李時被地勤人員告知行李超重，為了避免被加收費用，他們打開行李箱試圖拿取部分行李減輕重量時，卻意外發現飼養的吉娃娃竟出現在靴子裡。