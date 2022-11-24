有些人看破紅塵出家，但家人並非各個能接受。大陸一名女子2019年決定出家，將位於上海一間價值人民幣588萬（約新台幣2500萬）的房產賣掉，並全數捐出，沒留下任何錢財給父母與子女，導致她的女兒目前必須貸款讀大學。

綜合陸媒報導，大陸有網友近日在街頭進行採訪，訪問到一名身穿道袍的女子，對方表示她在2019年決定出家，賣掉價值人民幣588萬（約新台幣2500萬）的房產並捐出，而她的父母得知後沒有任何意見，只說「你的錢就是你的錢，你怎麽做主是你的事情。」

女子提到，但她的女兒難以接受，「她念大學借學貸，以後大學畢業可能還要考什麽證照，再大一點要結婚、要買房，那肯定希望自己的母親多少資助她一點」，而她也能理解女兒的心情，畢竟父母與子女都是紅塵中人，還指近日她在尋找自己的女兒，但一直沒找到，不知是對方故意躲著不見，還是兩人緣分未到。

影片曝光後，多數人也都難以接受，「如果她女兒已出社會工作，她捐錢幫助有難的人沒問題，只是她女兒上學還要貸款，這就讓人難以接受」、「先做好父母的責任，小愛都沒有，何來大愛」、「皈依佛門前就應將紅塵之事處理好，給父母孩子留點錢，替自己盡孝和盡贍養義務，再將剩下的捐助給他人，畢竟家人也是眾生啊」。

不過也有人支持該女子的做法，「道德綁架是亞洲人的作風，每個人都是獨立各體，要讀書要買房自己賺，支持裸捐」、「孩子已成年了，應理解母親的行為，畢竟錢是媽媽的，這是她的選擇，況且錢也用在益處，或許讀書期間會比較辛苦，但也算是個人鍛鍊」、「母親養大子女，已盡責任與義務，早日學會獨立面對社會，也是孩子要修的課題」。