東非國家蒲隆地的坦噶尼喀湖附近，躲藏一條長20英尺（6公尺）的尼羅鱷，據說牠最早出現於1987年，至今已吃了300人左右，造成當地居民人心惶惶，還有科學家為一窺巨鱷的真面目，在湖裡放活山羊誘捕，但隔天檢查後發現，籠子裡的山羊竟消失。

根據《每日郵報》報導，坦噶尼喀湖（Lake Tanganyika）躲了一條尼羅鱷，被命名為「古斯塔夫」（Gustave），據說牠至今吃了至少300人，成為當地的民間傳說，最早攻擊人的紀錄可追溯至1987年，有目擊者表示，古斯塔夫的體型非常大，推測年約100歲，頭上有傷疤，應該是槍傷，曾有獵人想射殺牠，但都未成功。

而曾拍到古斯塔夫的生物學家費耶（Patrice Faye）表示，古斯塔夫的牙齒完整，年紀應該是60歲左右，體重約1公噸，牠不太可能吃了300多人，應該只是謠言，1962 年蒲隆地獨立後，不斷發生內亂、種族問題等，因此不少人將不明死亡人口歸咎於古斯塔夫，此外古斯塔夫的外皮似乎很厚，並不怕子彈，牠身上有不少子彈、長矛留下的傷痕。

費耶為了尋找古斯塔夫，希望將牠移至安全水域，以免再傷害當地居民，並將過程拍攝成紀錄片《捕獲殺手鱷》（Capturing the Killer Croc），他們先在岸邊架設巨大鐵籠，並在裡面掛了一隻活雞，及紅外線攝影機用於觀測，但隔了好幾天都沒收穫，古斯塔夫似乎知道這是一個陷阱，科學家只好改用活山羊。

豈料天氣不佳，還遇到暴風雨，當科學家檢查陷阱時，鐵籠及攝影機全被毀壞，山羊不翼而飛，無法得知究竟發生什麼事，推測古斯塔夫力氣可能大到破壞陷阱，咬走誘餌就離開，科學家之後改放較小的鐵籠，但只抓捕到小鱷魚，直到2019年，有人聲稱古斯塔夫被射殺，但並沒有相關證據，因此不少人認為，古斯塔夫依舊生活於湖裡。