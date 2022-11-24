許多人求子不得，除了中醫調理身體，也尋求西醫治療、進行人工受孕，美國一對夫妻近日迎來雙胞胎的誕生，不過這對雙胞胎在成為受精卵植入母親子宮內著床之前，已經冷凍近30年，創下有史以來最長的冷凍胚胎成功活產的新紀錄。

綜合外媒報導，捐贈胚胎的夫婦是一名34歲婦人和50歲男子，使用體外受精的方式製造胚胎，這些胚胎自1992年4月22日開始，保存在美國西岸的生育實驗室，被存放在攝氏-128度的液態氮裡面，時間長達近30年。

報導指出，來自俄勒岡州的里奇韋（Philip Ridgeway）夫婦原先就有4名透過自然受孕產下的孩子，年齡介於1到8歲，但2人還想再領養2名小孩，於是透過國家胚胎捐贈中心（NEDC）媒合，選擇了冷凍近30年的胚胎，以植入子宮著床的方式，迎來一對新生命。孩子的父親菲利普也不禁感動直呼，當上帝賜予小孩生命時，自己才5歲，「儘管新生的雙胞胎是我們最小的孩子，但從某種意義上說，他們其實是我們最大的小孩」。

對此，國家胚胎捐贈中心表示，里奇韋夫婦近日出生的雙胞胎可能是有史以來冷凍最久胚胎成功著床，並且誕生的案例。在此之前的紀錄保持者是一位名叫莫莉（Molly Gibson）的女性，在2020年生下冷凍胚胎近27年的小孩。