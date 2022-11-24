跨越種族的友情！美國芝加哥的布魯克菲爾德動物園日前將水獺與長臂猿放入同一展區，只見兩個不同物種開始互相了解，而水獺非常熱情，不斷狂嗅長臂猿，似乎想了解對方是什麼動物，長臂猿反而顯得有些不知所措，之後被嚇到趕緊逃開。

根據《PEOPLE》報導，布魯克菲爾德動物園（Brookfield Zoo）日前將水獺與長臂猿放進同一個展區，8歲長臂猿紐波（Neubo）看到水獺後非常好奇，隨後從樹上爬下來查看，而水獺當下並未感到害怕，同樣也湊上前狂嗅長臂猿，甚至還鑽進對方的腋下。

長臂猿面對水獺的熱情示好，反而感到有些尷尬，全程愣在原地不知所措，隨後趕緊離開。而布魯克菲爾德動物園的靈長類動物館長沙利文（Tim Sullivan）提到，「長臂猿遇到水獺後，只是想待在原地觀察對方，沒想到水獺這麼熱情，不斷碰觸，甚至還狂嗅牠胸前的毛髮，長臂猿覺得很不自在」。

水獺雖然長得很可愛，但仍保有野性，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）就曾發生水獺攻擊猴子的事件，兩物種也是生活在同一展區，牠們似乎互相不滿對方，其中一隻猴子靠近水邊時，數隻水獺竟將猴子拉進水裡，猴子不斷掙扎仍寡不敵眾，最終被壓進水底活活淹死，其他猴子見狀也不敢靠近。