世界之大無奇不有，大自然界中存在許多巧妙的共生關係，網路上近日瘋傳一張照片，沒想到凶猛的捕鳥蛛竟然將身長2公分的迷你青蛙當作「寵物」，讓不少人嘖嘖稱奇，對此就有內行網友解答背後真相，坦言「太高招了！」

有網友近日在國外知名論壇網站《Reddit》PO出一張照片，分享哥倫比亞雷射捕鳥蛛（Colombian Lesser Black Tarantula）和姬蛙（Chiasmocleis ventrimaculata）之間有趣的共生關係。據悉，捕鳥蛛平時以獵捕鳥類、兩棲爬蟲類和小型哺乳動物為食，而牠們吃剩的食物經常引來螞蟻或是寄生蟲等，導致自己的卵成了對方的美味佳餚。

姬蛙則因為表皮上的化學毒素讓捕鳥蛛難以下嚥，於是和捕鳥蛛形成絕妙的共生關係。捕鳥蛛為了避免自己的卵被其他小型昆蟲吃掉，提供自己的巢穴和姬蛙共同生活且互不侵犯，讓姬蛙幫忙吃掉這些惱人的昆蟲；而姬蛙在捕鳥蛛的保護下也能免除其他掠食者的威脅，這也是體長僅有2公分左右的姬蛙，之所以能在競爭激烈的熱帶雨林中安然無恙的原因之一。

有趣的是，成年的哥倫比亞雷射捕鳥蛛的體型約莫23至25公分，與姬蛙的體型相差過於懸殊，以至於兩者一起出現時，乍看之下就像是捕鳥蛛身邊帶了寵物小跟班。此外，由於姬蛙身上特有的黏液與其他昆蟲不同，所以當捕鳥蛛進入巢穴後會用腿碰觸，藉此分辨敵我。

畫面曝光後網友紛紛留言直呼，「好奇妙的組合」、「太高招了」、「不好吃就是正義」、「通過協議共同獲得雙贏」。