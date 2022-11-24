古代大陸西北地區有一支神秘遊牧民族，被匈奴打敗後向西遷，由於他們沒有文字，所以目前也沒人知道其起源，漢代外交家張騫還出使西域尋找他們，大陸考古學家如今找到該民族的遺跡與文物，也了解他們在中亞地區的分佈範圍。

綜合陸媒報導，大陸西北大學與烏茲別克專家組成考古團隊，尋找絲路文明相關遺址與文物，其中最令人關注的是游牧民族「月氏（音同支）人」，它們原本生活於敦煌、祁連一帶，由於月氏人並沒有文字，所以無人知曉他們的起源，不過可以確定的是，月氏人是第一支從東方遷徙至中亞的民族，西北大學教授王建新提到，月氏人在公元前172年被匈奴擊敗，才會西遷到中亞的阿姆河流域。

王建新教授表示，張騫出使西域就是為了尋找月氏人，想聯合他們一起對抗匈奴，雖然西漢非常看重這支民族，但在歷史文獻記載卻非常稀少，可供考證的文物也很罕見，考古團隊花了多年時間，根據張騫出使西域的路線，分別在新疆哈密市的巴里坤縣及烏茲別克，找到關於月氏人的文物和遺跡，兩地相距長達4000公里。

王建新教授說明，文獻記載古代游牧民族居無定所，但經研究後發現，他們其實擁有冬季定居點，和夏季的統治中心，此外絲路文明出現時間可能遠早於西漢張騫時期。新疆文物考古研究所所長李文瑛指出，出土的三件金器是老虎和羊頭圖案，為春秋戰國時期亞歐草原游牧文化流行裝飾，顯示出遊牧民族促進東西方文化融合，月氏人早在漢朝建立前，可能就與歐洲建立文化交流關係。