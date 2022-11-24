古代封建社會，若想要稱王，勢必要發動戰爭，然而戰爭過程中，糧草問題至關重要，不少歷史劇中更經常有「大軍未動，糧草先行」的重要片段，但歷史上卻有一支極為野蠻的部隊，他們打仗從來不帶軍糧，而是直接抓婦女充飢，所到之處生靈塗炭。

根據《搜狐網》報導，羯族是古代少數民族，如今已經消失在歷史長河上，《晉陽秋》就曾記載，五胡亂華時代，羯族部隊作戰勇猛且殺人如麻，不僅屠城掠地千里，所到之處將所有漢人殺個精光，更可怕的是，他們作戰從來不帶軍糧，戰爭打到哪裡，他們就強搶當地的漢人女子，先凌辱一番後再充當士兵的口糧，《晉史》中也有大量關於羯族部隊的屠殺記錄。

羯族部隊之所以如此殘暴，背後有三大主因，首先，身為遊牧民族的他們，獵殺動物為食是主要的生存方式，到了戰場上，殺人就跟宰殺牛羊沒有分別。其次是羯族人對於漢人無比憎恨，因此在行軍途中將漢族女子視為「兩腳羊」，一路抓捕漢族女子當作奴隸，接著再殘忍殺害充飢。

最後則跟羯族是北方遊牧民族，逐水草而居有關，本來糧食就少，再者用這種方式充飢，既可以節約成本又方便行軍，免去了護送軍糧和守護糧草的兵力，也不必擔心糧草被截，有助於提高部隊作戰能力。

後來以冉閔為首的漢族軍隊團結起來反抗，一同抵抗胡人的進攻，而羯族部隊在這場戰爭中損失慘重，差點被滅族，最終隨著時代的演進，羯族人漸漸與漢族人融合，消失在歷史的舞台上。