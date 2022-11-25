人類造成環境汙染，導致動物時常誤食塑膠製品，造成生命危險。泰國一名女子日前發現一隻蟾蜍的肛門有一塊「綠色糞便」，她仔細觀察後發現，疑似是蟾蜍吞下異物，想要排泄時卻卡在肛門口，於是女子決定出手相助，幫助蟾蜍解除痛苦，最後竟拉出一個綠色氣球。

根據泰媒報導，泰國女網友「@wan_malewan」在TikTok上傳一段驚人影片，一隻蟾蜍疑似吃下異物，導致有一個綠色的不明物體卡在牠的肛門內，女子覺得蟾蜍應該很痛苦，於是出手相助，幫忙牠拉出卡住的「綠色糞便」，最終竟拉出一個綠色氣球，讓女子驚訝不已，直呼：「你是怎麼吃下這個東西的？」

影片曝光後，許多網友都感到難以置信，同時也有人感謝她的善行，「好心有好報，記得去買張彩券，會有好結果的！」、「還好你有幫牠把氣球弄出來，否則這隻蟾蜍可能活不了幾天了」、「這真的太噁心了」、「到底是誰餵蟾蜍吃氣球？」、「非常感謝妳幫助這隻蟾蜍，好人一生平安！」

除此之外，女子補充表示，自從她幫忙完以後，就再也沒有看見這隻蟾蜍的身影，她還解釋，她在影片中徒手抓蟾蜍，是因為當時找到的布散發出一股惡臭，手邊又只有一隻手套，並提醒其他人千萬不要徒手摸蟾蜍。