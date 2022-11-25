“My worst nightmare as a paramedic has come true.”



Paramedic Jayme Erickson spent more than 20 minutes trying to save a seriously injured crash victim. At the time, Erickson did not realize the person she was treating was her 17-year-old daughter.https://t.co/q4FSQWVZTw — The Washington Post (@washingtonpost) November 24, 2022

加拿大一名醫護人員潔米（Jayme Erickson），日前一如往常被緊急派往車禍現場搶救一名重傷女子，沒想到直到下班回家後她才得知，那位面目全非的患者竟然是自己17歲的女兒蒙大拿（Montana） ，又急奔醫院照看孩子，無奈女兒搶救5天後仍宣告不治，只好忍痛拔管。

綜合外媒報導，事件發生在艾塔省1號省道，潔米本月15日和醫護團隊接獲通知，指稱有一名傷勢嚴重的年輕女子受困車內，她耗費近30分鐘才將對方拖出，並進行急救，直到救護車直升機抵達，將傷患送往卡加利（Calgary）的大型醫院。

怎料潔米結束值班返家後就收到加拿大皇家騎警（RCMP）的通知，表示自己的女兒蒙大拿開車外出與閨蜜遛狗，回程不幸被卡車撞上。坐在駕駛座的友人當時可自行脫困，但蒙大拿則是由不知情的母親拖出。

潔米得知消息後情緒崩潰，著急趕往醫院照顧愛女，不幸的是蒙大拿搶救5天後仍宣告不治，潔米只能同意拔管，並在臉書上發布死訊，「我照護的重症傷患正是我的骨肉、我唯一的孩子、我的小寶貝、我的女兒蒙大拿。雖然我很感激與她共度17年，但我依舊很傷心，我失去了一部份的自己…我的寶貝是鬥士，持續戰鬥直至死去的那一天，她是如此美麗。」

儘管遭逢事故去世，但蒙大拿生前同意器官捐贈遺愛人間，拯救了另外2條生命。潔米表示，「很高興我的女兒能夠用其他方式繼續活著，她在這場悲劇之後拯救了其他人，我們知道這是她想要的，我們為她感到驕傲，也會非常想念她。」