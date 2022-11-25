英國一名69歲男子退休後喜歡到處尋寶，日前他前往多塞特郡的田野，使用金屬探測器找寶物，在土裡發現一枚中世紀戒指，至少有600年歷史，起初還以為是撿到一張糖果包裝紙，而他將戒指拿去拍賣行估價，目前粗估4萬英鎊（約新台幣150萬）。

綜合外媒報導，69歲博德（David Board）2020年至多塞特郡桑科姆（Thorncombe）尋寶，在農夫的同意下搜索一塊名為「Bowling Green」的田地，搜了2天準備放棄時，意外在土裡發現一枚中世紀戒指，博德回憶說「一開始我還以為撿到一張糖果包裝紙，由於它上面沾滿泥土，當下我就隨意放進口袋」。

博德將戒指帶至拍賣行鑑定，得知這枚戒指是14世紀富有地主布魯克爵士（Thomas Brook）送給妻子瓊（Joan）的禮物，瓊當時可能正在玩槌球遊戲，結果不小心掉下遺失，而這枚戒指呈現螺旋交織造型，意味夫妻感情緊密，而且戒指內還刻有中世紀法語銘文「ieo vos tien foi tenes le moy」（堅持你我的信念）。

Noonans拍賣行顧問麥歐斯（Nigel Mills）提到，這枚戒指保存完整，中間還鑲嵌一顆鑽石，使戒指呈現尖立造型，「在那一個時代，每一枚戒指都是獨一無二，不像現今是量產的」。戒指將於11月29日進行拍賣，目前估價3萬至4萬英鎊（約新台幣112萬至150萬），最終所得將由博德和土地所有人平分。