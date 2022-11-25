南韓兒歌《Baby Shark》席捲全球， MV在YouTube上甚至突破117億觀看次數，成為兒童界的最強神曲，不過你看過真實的鯊魚寶寶嗎？大陸一名網友日前到澳洲海釣，未料竟釣到一條鯊魚寶寶，嬌小的體型和呆萌的眼神，讓人難以想像牠長大後會變身凶猛惡獸，影片一曝光立刻引發網友熱烈討論。

大陸網友「三由芊米」近日在澳洲墨爾本附近海域海釣，沒想到過程中卻釣到一條長相怪異的魚，牠的身長大約只有一個成人手掌大，全身泛著銀白色，仔細觀察後PO主才察覺牠是鯊魚寶寶，和人們腦海中凶惡的形象大相逕庭。

從影片中可以看到，鯊魚寶寶被PO主抓在手上，身體不斷搖擺掙扎，但無奈力氣太小，只是在做無用功，牠的眼睛還瞪得大大的，一臉驚恐的表情就像是在問：「你是哪位？為什麼要抓我？」而PO主也沒有將鯊魚寶寶當作海釣的「戰利品」，拍完影片以後就把牠拋回海中。

PO主事後將這段影片分享到抖音上，吸引大批網友關注，截至目前為止影片的觀看次數已經超過6.7萬，大家紛紛留言，「牠好像有點不太高興」、「小時候你看牠可愛，等牠長大了，牠看你更可愛」、「原來不論是什麼動物的幼崽都這麼可愛呀」、「還真是《Baby Shark》」、「牠的眼神也太驚恐了」、「長得好像卡通裡面才會出現的鯊魚」。