美國密蘇里州警方日前執勤時，與數名男女發生肢體衝突，沒想到其中一名辣妹為了解救男性友人，竟然直接貼著警察正臉狂甩電臀，讓目擊民眾看了瞠目結舌，畫面曝光後在網路上瘋傳。

根據影片顯示，密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）當地警方在街頭執勤時，與一群男女發生衝突，兩名男子遭到警方追捕，其中一人被兩名員警合力壓制在馬路中間，沒想到同行的女性友人為了幫助同伴脫困，竟然直接湊上前去，想把員警拉開，但對方無動於衷。

離譜的是，女子下秒竟然撩起超短牛仔裙，露出穿著丁字褲的臀部，對著坐倒在地的員警使出「電臀術」賣力狂扭，但警方撇過頭去不為所動，反倒一旁目擊的民眾被女子突如其來的舉動嚇傻，興奮地持手機拍下眼前荒唐的景象。

影片曝光後不斷在網路上瘋傳，光是推特帳號「@Dantej21」所PO出的影片在短短4天就累積逾414萬瀏覽次數，網友們紛紛留言驚呼「妹子真是有義氣」、「沒想到警察逮人現場，最瘋狂的場景竟然會是辣妹扭屁股」。