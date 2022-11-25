盧象昇是明朝末年的大臣、武將，也是明末抗清的重要將領，他能文能武，擔任文官時總是勤勤懇懇地工作，在戰場上則能以劣勢兵力打勝仗，在當時是為老百姓所愛戴的名將，然而這樣忠誠能幹的人才，最後竟是因為「豬隊友」而戰死沙場。

大陸歷史作家鄧海春指出，盧象昇小時候白膚白皙、身材消瘦，力氣卻異常的大，所以從小就對武藝感興趣，且擅長騎射，不過在家人的期盼之下，他仍潛心學習，走上科舉之路。22歲那年，盧象昇通過殿試、考中進士，正式進入官場，一開始任戶部主事，之後又升任員外郎，累遷為大名知府。在擔任文官的這幾年，盧象昇勤勤懇懇地工作，史書記載他「居官勤勞倍下吏，夜刻燭，雞鳴盥櫛，得一機要，披衣起，立行之。」

崇禎二年（1629年），滿州皇太極繞過關錦防線，沿喜峰口入襲京城，盧象昇得知消息後，立刻招募了一萬士兵奔京師抗敵，只不過還沒打仗，滿人就退兵了。盧象昇這次的行動贏得崇禎帝的信任和重用，因此隔年就被提拔為參政，負責整頓大名、廣平、順德三府的兵備，稱作「天雄軍」，而他也從此告別文官生涯，開始了新的武將人生。

盧象昇率「天雄軍」平定各地亂事，且在崇禎八年（1635年）5月到11月之間，以絕對劣勢的兵力，先後打贏十多場戰事，斬殺民軍3萬多人，戰績優異，成為當時明朝鎮壓農民起義的兩大力量之一，因為勇猛的作戰風格，盧象昇還被百姓稱為「盧閻王」。然而他的出眾表現，讓幾位原本的將領感到不滿。

崇禎十二年（1639年），盧象昇在巨鹿賈莊被清兵包圍，當時宦官高起潛帶領軍隊就在不遠處，盧象昇派人去求援，高起潛卻置之不理，盧象昇自知命不久矣，先在軍中大哭，並決定要與清軍決一死戰，親自上戰場肉搏，擊殺數十名敵軍，然而他也身受重傷，在中了四矢三刃後壯烈犧牲，得年39歲，百姓們聽聞他戰死的消息都難過得痛哭流涕。