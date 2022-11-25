新人結婚通常都是找朋友當伴娘，不過大陸竟有人邀模特兒來幫忙。河北邯鄲一場婚禮上出現最美伴娘團，8名正妹身穿高衩洋裝，露出纖細長腿，各個都是模特兒等級身材，驚艷現場賓客，而新人朋友表示，這是新娘父母特別準備的。

根據《星視頻》報導，河北邯鄲一名新娘於23日出嫁，婚禮現場出現8名絕美伴娘，只見她們各個身材高挑，穿著紅色高衩洋裝，在人群中非常搶眼，而新娘的蔣姓朋友透露，新娘家從事外貿生意，她的家人想讓婚禮更有特色、儀式感，因此邀請8名烏克蘭模特兒做伴娘。

蔣姓朋友提到，其中幾位模特兒也是她邀請來的，伴娘團參加婚禮時都樂在其中，現場氛圍非常好。而婚禮畫面曝光後，只見伴娘團一字排開非常吸睛，一起坐在沙發上等待時，新郎反而顯得有些不知所措，也意外成為影片亮點。

不少網友表示，「最美伴娘團」、「新郎應該瞬間想悔婚了」、「我想娶伴娘」，但也有人認為，伴娘太漂亮反而搶了新娘的風采，「新娘才是婚禮的主角吧！伴娘應該要穿樸素一點的禮服，新娘哪裡笑得出來」、「新娘直接被比下去了，若是我一定覺得很傻眼」。