美國女網紅珍（Jen Hamilton）近日收到祖父母寄來的包裹，但對方已經過世長達2年，讓她十分疑惑，拆箱後發現裡頭除了有祖父母的合照之外，還有一張250美元（約新台幣7750元）的匯票，沒有留下隻字片語，詭異開箱影片曝光後吸引逾620萬人瀏覽。

家住北卡羅萊納州的珍日前上傳一段影片，透露自己最近收到已經過世2年的祖父母寄來的包裹，奇怪的是，裡頭沒有附上任何信件，只有一張祖父母的照片，和一張11月14日開立的匯票，包裹寄件地址來自於祖父母生前的住所，且是16日所寄出。

好奇心爆棚的她立即向媽媽詢問，但對方也大感錯愕，不過對於筆跡卻感到熟悉，後來珍發現其他表兄妹也收到了包裹，且內容物也相同，經由詢問親戚後才得知，原來是舅舅賣掉祖父母的車，並將這筆錢平分18份，分別寄給大家。珍坦言，完全沒想到會從中得到任何利益，計畫在接下來的假期用掉這筆錢，告慰祖父母在天之靈。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「舅舅竟然沒有把錢私吞，太難得了」、「好體貼！你們家人感情真好」；也有人打趣表示「去世的祖母說，她的生活需要更戲劇性」。