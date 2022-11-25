大陸2名女子陪閨蜜到相親對象家吃飯，沒想到竟遭逢社區封控，3女1男被迫關在同一間房子內隔離，一行人只好急忙訂購被子、食材等生活物資，荒唐的情況讓他們忍不住哀號：「還沒戀愛就開始同居。」女子也將隔離生活拍攝成vlog分享到網路上，引發網友熱議。

大陸網友「小不丟」日前陪閨蜜到位於四川成都的相親對象家吃飯，未料過了一小時就接到男方居住的社區要封控的消息，一行人出不去只好就地隔離，急忙訂了幾床被子和食材，展開3女1男的「同居生活」，一起煮飯、看比賽、運動等，小不丟也將這些搞笑的情況，拍攝成vlog分享到抖音上。

從影片中可以看到，相親的女子對著窗外哀號，直呼：「世界在摧殘我。」她透露自己當天早上7點才睡覺，下午2點出門，3點就被封，晚上6點還生理期來，衰事一件接著一件發生，可以說是慘不忍睹；而小不丟則說，完全沒想到這樣的事情會發生在他們身上，更開玩笑表示，「沒想到他們還沒戀愛，就過上了『同居』的生活，只是我們當電燈泡的時間有點久。」

一系列紀錄影片曝光後，立刻在網路上爆紅，網友全都笑說他們是天賜良緣，「機會給了你們，能不能成一對就看自己造化了」、「挺好，4個人還能打麻將」、「老天爺：我只能幫到這麼多」、「這不結婚就有點不禮貌了」、「這樣很真實，疫情之後能成就真成了，比相處半年的還瞭解」、「本來是相親後來變結拜兄弟了。」