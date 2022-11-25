草食動物在野外生活，時刻都要保持警惕，一不注意就恐喪命。南非一名嚮導日前在克魯格國家公園，目擊一隻安氏林羚遭非洲野犬及河馬夾擊，儘管逃生機率低，但牠依舊不放棄，眼看牠快脫困，卻未注意水中緩緩靠近的鱷魚，下一秒安氏林羚慘被吞食。

安氏林羚禍不單行，先後遇非洲野犬與河馬，最終慘被鱷魚咬死。(影片來源/YouTube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，克魯格國家公園（Kruger National Park）的野生動物嚮導麥伯勒（Wayne Myburgh）日前外出時，得知數隻非洲野犬追逐一隻安氏林羚（nyala）至奎利亞大壩（Quelea Dam），由於大壩附近有許多河馬與鱷魚，他好奇安氏林羚下場如何，便開車前往大壩查看。

只見安氏林羚跑進淺灘區，非洲野犬不敢下水，只能站在岸邊觀看，時不時發動攻擊，不讓安氏林羚有上岸的機會，此時水裡又冒出一頭河馬，牠似乎覺得自己的領域被侵犯，因此上前警告安氏林羚，而羚羊並非省油的燈，不甘示弱地用角猛頂回擊，順利把河馬嚇退，而牠持續與岸上的野犬對峙。

對峙時間拉長，非洲野犬群逐漸失去耐性，開始往後退散開，眼看安氏林羚似乎有機會逃過一劫，準備走回岸上時，水裡突然竄出一條鱷魚，直接把安氏林羚拖進水裡，飽餐一頓，非洲野犬同樣也被嚇到。麥伯勒表示，這個大壩住著鱷魚和12隻河馬，儘管他從業已13年，但仍第一次看到這種狀況。