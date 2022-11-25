古代封建社會，為了防止皇室血統不純正，只有經過閹割的太監才能為皇家服務，在《末代皇帝》電影中有一幕，溥儀因為不滿太監們盜竊珠寶出宮變賣，一氣之下將所有太監趕出宮，沒想到太監們不約而同全都捧著一個小罐子，讓溥儀的英籍導師相當納悶，事實上背後原因很心酸。

根據《搜狐網》報導，古代最殘酷的刑罰就是凌遲處斬，將犯人身體分割成小塊，原因在於古人認為，屍首不全會導致死後無法投胎，只能淪為孤魂野鬼，沒有重生的可能。因此，明清時期還特別設立了「寶貝房」，當太監被閹割後，命根子會被裝在瓶罐中，統一集中在「寶貝房」中保存。

值得注意的是，瓶罐所掛的高度跟當時太監的地位有關，剛進宮的太監只能掛在離地面最近的地方；反之，地位越高的太監就會越掛越高。

為了避免太監們的「寶貝」發霉腐爛，也有不少工序，首先是將其裝在石灰粉盒內吸收殘留的血液，藉此保持乾燥，接著用濕布抹乾淨，並浸泡於香油之中，等到油滲透後再密封包裹，進行徹底的封存。

一旦太監過世，家人為其進行入殮時就會將「寶貝」縫回，並且焚燒閹割自願書，這樣又能變回完整的男人，好讓死者在陰間有臉見列祖列宗。這也是為何清朝滅亡時，所有太監都爭先恐後地朝著寶貝房奔去，取回裝填著自己命根子瓶罐的原因。