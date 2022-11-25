若發現不尋常的白骨，許多人可能會聯想到外星人。巴西一對情侶日前在聖保羅州海邊散步時，發現沙灘上出現巨型白骨，推測應該不屬於人類，讓他們感到非常困惑，將照片分享至網路，引發討論，而海洋生物學家認為，白骨主人應該是鯨豚類動物。

Shocked couple discovers 'alien hand' on beach: 'Looks like E.T.'s bones!' https://t.co/mKqRLjMgYo pic.twitter.com/xe3yiNt2Yb — New York Post (@nypost) November 24, 2022

根據《紐約郵報》報導，巴西一對情侶蘇薩（Devanir Souza）和珊蒂雅戈（Leticia Gomes Santiago）在孔普里達島（Ilha Comprida）的海邊散步時，發現沙灘上出現一隻手骨，用夾腳拖當比例尺比對，可見手骨長出一大截，推測應該不屬於人類。

情侶倆將照片分享至網路，網友看了也非常驚訝，紛紛表示「這麼大的手，可能是外星人的」、「有可能是美人魚的手」、「這隻怪手讓我聯想到1982年的電影《E.T.外星人》」、「該不會屬於史前生物」。

海洋生物學家康茵（Eric Comin）表示，這隻手骨可能是鯨豚類動物的，例如海豚、鼠海豚和鯨魚，因為牠們的體型都很大，目前他推測應該是海豚的鰭肢，但準確答案仍需經測試才能知道，而且根據腐化速度來看，這隻哺乳動物已死了18個月。