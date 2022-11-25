古代封建社會，歷經無數次的改朝換代，其中清朝是少數並非由漢人建立的政權，在這段長達200多年的統治時期，滿人和漢人之間存在極大的地位差距。以後宮選妃而言，唯有身分顯貴的滿族女子才有資格成為皇帝的嬪妃，多數的漢族女子只能為奴為婢，若想分辨兩族女子的差異，只要看兩個身體部位便知。

根據《搜狐網》報導，自滿清入關以來，積極同化各地漢人，到了康熙年間，單從外貌已經很難分辨漢族男性，但要區分女子究竟是漢族或是滿族還是可以從兩個部位看出端倪。首先，滿族起源於女真部落，當時有戴耳飾的傳統習俗，女子出生後必須一耳穿三孔，戴三鉗，稱為「一耳三鉗」。

耳鉗就是現在所稱的耳環，身家顯貴的滿族女子所配戴的耳環材質為金、銀、翠、玉所打造；貧窮者則以銅圈為主。至於漢族女子則習慣一耳一墜，只是這個部位較為隱私，所以要仔細看才能看清。

另外還可透過是否有裹小腳辨識，相較於滿清帝王都曾下詔嚴令禁止婦女裹小腳，漢人自古以小腳為美，從北宋開始纏足，到了明代，纏足風氣愈發興盛，當代文學家周憲王朱有燉的詞《鷓鴣天賦繡鞋》就以「三寸金蓮」描寫女子繡鞋，因此可從裹小腳看出滿漢之間的文化差異。