美國紐約一名女子疑似吸毒，近日到某間商店鬧場，就在她正要轉身走人時，店員立刻抓準時機，手持商品朝她腦袋瓜丟去並一擊命中，讓她當場臉部朝地慘摔，影片曝光後在網路上瘋傳，吸引上百萬點閱。

根據影片顯示，一名女子身穿一件式的爆乳合身裙，出現在紐約一間商店砸場，還囂張踩上商店櫃檯前的箱子，不斷抓起眼前的商品往店員身上一陣猛砸，待發洩完畢後就逕自轉身往店門外走去。

此時不滿女子砸店的店員立刻「投手魂」爆發，趁她轉身走下箱子之際，抓準時機，拿起商品朝女子的後腦勺砸去，沒想到卻精準命中，最後女子在毫無防備的情況下頭部一偏，從貨堆上的箱子失足摔下，並且以跪趴的姿勢正面著地，但她隨即起身，看起來沒有大礙。

影片曝光後隨即在推特、reddit等社群平台瘋傳，吸引上百萬人次瀏覽，網友紛紛留言直呼「這是紐約日常」、「越看越解氣」、「跌了個狗吃屎」、「感覺好痛啊」。

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