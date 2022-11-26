古代封建社會，非常重視女性的貞操，輕則影響女子的名譽，重則決定女人的生死，男性甚至有處女情結，因此衍生出9種鑑別女子是否為處女之身的方法，但卻一個比一個離譜，其中最廣為人知的便是在少女的手臂點上一枚「守宮砂」，驗證女子貞操，此法甚至流傳了千年之久。

根據陸網報導，在所有鑑別處女之身的方法中，「守宮砂」流傳最廣，也最為常見，而守宮其實就是壁虎，《漢書．東方朔傳》記載，「守宮，以器養之，食以丹砂，滿七斤，擣治萬杵，以點女人體，終身不滅，若有房室之事則滅矣，可以防閑淫逸，故謂之守宮也。」指用丹砂養守宮，養到一定程度後，將其搗爛，並塗抹在女性手臂上，而且終身不會消失，若女性與人發生關係，守宮砂才會不見。

守宮砂一說最早出現於秦朝，但其實無論是唐朝藥學家蘇恭或是明代李時珍，都曾在著作中表明守宮砂沒有任何作用，認為這是男性故意用這一招嚇唬妻子，加上當時女性讀書少，自然也不清楚守宮砂的效果。

其次是召「穩婆」，即負責接生的婦女，主要是鑑別性器官的外形；第三是看「落紅」，新婚之夜有性行為後要「見紅」，但其實劇烈運動也會導致處女膜破裂，就算沒有落紅，也不代表失貞。

第四是藉由「噴嚏風」判斷，首先讓女子站在火盆前面，將燃燒的紙及煙吹向她的鼻子。此時女子會因受了刺激而打噴嚏，如果下腹部所噴出的風，能夠捲起火盆裡中的灰，那就不是處女。如果風非常微弱，即為處女。這個方法算比較文明，原理來自中醫的「未破身者，五氣不泄」。

第五看「體膚變色」，古人認為，皮膚白皙的女子在性行為後，臉和身體會呈現粉紅色。第六看「眉毛和胸」，古人堅信失貞女子的眉毛，會一根根從皮膚上豎立起來，且胸部有些下垂；守貞女子的眉毛則會緊貼在眉骨的皮膚上，胸部昂然挺立、富有彈性。第七看「體態面相」，藉由觀察眼尾紋的方式辨別，如果眼尾成粉紅色略帶紅色，表示最近才失去貞操，如果呈黑色，則表示失貞已久。

第八是「驗血」，古人透過血滴入水中是否凝結，來判斷少女有沒有過性經驗，但事實上並不足以採信。第九是「馬蹄土」，此方法記載在民初汪翰《秘術海》中，內容提到「試婦女之貞淫，取向東行馬蹄土，密藏於其衣領，如有外情，則自露於言語之間，否則不應。」意思是指，只要把向東行的馬蹄土放在女子的衣領內，她自然就會在言談之中透露有沒有失貞。