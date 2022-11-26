印尼一對夫妻近日舉辦婚禮，在洞房花燭夜的時候，妻子卻發現丈夫獨自躲在床角哭泣，她擔心地上前關切，沒想到對方竟回答「太想媽媽了」，讓妻子感到無奈又好笑，影片曝光後引發網友熱議，大家忍不住吐槽，直呼他「根本就是媽寶男！」

根據當地媒體報導，印尼女網友「@sfitmly」日前和另一半舉行婚禮，然而洞房花燭夜的時候，她卻發現丈夫獨自躲在床角哭泣，PO主還以為發生什麼事了，急忙上前關切，未料丈夫竟說自己會哭是因為「太想媽媽了」，從影片中也可以看到，丈夫不斷用手臂擦拭眼淚，坐著哭累了以後又躺下來繼續哭，還擺出癟嘴的表情，讓PO主覺得好笑又無奈，忍不住感嘆：「這就是嫁給獨生子的命運。」

影片曝光後，儘管PO主覺得是可愛有趣的回憶，但大多數網友都覺得丈夫的行為不太妥當，紛紛留言，「感覺妳嫁給了一個小學生」、「根本就是媽寶男」、「放他回家吧」、「他好像被綁架了一樣，這都還沒離家一天呢！兄弟」、「我是獨生女，但我結婚都沒哭成這樣，是我太堅強了嗎？」、「趕快放生吧！」。

不過PO主接受採訪時解釋，丈夫非常愛他的家人，尤其是媽媽，因為他的爸爸去世了，媽媽雖然再婚，但繼父因為工作的關係不常回家，所以平常都是他在家陪伴媽媽，如今他結婚了，想到媽媽以後都要一個人孤零零地待在家裡，就讓他忍不住落下眼淚。