皇帝的家事往往就是國事，皇帝的壽命，尤其是在位時的壽命，以及有沒有兒子、兒子的年紀多大，都會影響到當代王朝的興衰，甚至造成很嚴重的後果，引發外戚弄權、小皇帝利用太監清除外戚、太監跟大臣間政治鬥爭的惡性循環，最終導致王朝滅亡。

大陸歷史地理學者葛劍雄指出，皇帝的壽命往往影響到一個朝代的興衰治亂，皇帝如果太過短命，還沒有結婚生子就過世，就會引發關於下一任繼承、掌權人的麻煩。通常皇帝過世後，會從他的下一輩尋找繼承皇位的對象，雖然其中也有成年的候選人，但皇后的家族外戚會插手干政，選擇年幼的孩子登基，好讓晉升為太后的皇后可以垂簾聽政，但實際上背後的決策者，就是她的爸爸或哥哥。

而這種命運之下的小皇帝如果短命，就會造成一連串的惡性循環，外戚又找一個小皇帝繼位，太后則繼續通過外戚來執政；如果小皇帝順利長大，大多都不想再受到外公、舅舅控制，但沒有出過宮的皇帝只能依靠身邊的太監，透過太監來除掉外戚，等到皇帝成功了，就必須給太監獎賞，這時又可能淪落到太監掌權的局面。

太監掌權後，就會與大臣發生矛盾、衝突，有些大臣為了政治抱負，不得不依附太監，更多的人則去投靠外戚，最後引發政治鬥爭，等到皇帝過世後，又再開啟下一輪惡性循環。

葛劍雄表示，東漢中後期基本上都是皇帝短命，或者皇帝沒有孩子、孩子年紀太小，再反覆形成外戚弄權，皇帝利用太監清除外戚，太監跟大臣間的政治鬥爭的情況，而這也是導致東漢滅亡的重要因素之一。