印度一名農民經常做被蛇咬傷的惡夢，於是前往蛇廟「收驚」，舉行儀式時，他被要求在毒蛇面前吐舌3次，未料才剛完成動作，他的舌頭就被毒蛇咬傷，蛇廟祭司見狀立刻切下他的舌頭，並緊急將他送醫治療。

A farmer in #TamilNadu's Erode lost his tongue to snake bite when he followed the advice of an astrologer. @Akshayanath https://t.co/rYd0TFrLxo — IndiaToday (@IndiaToday) November 26, 2022

根據《今日印度》報導，這起事件發生在塔米爾納杜邦（Tamil Nadu）伊洛德（Erode），54歲的農民拉賈（Raja）最近經常做惡夢，夢到自己被蛇咬傷，於是前去尋求占卜師的幫助，對方建議他最好到蛇廟（Snake Temple）舉行儀式來「收驚」。

拉賈聽從占卜師的建議，到蛇廟進行收驚儀式，廟方要求他在一條山蝰（Russell’s Viper）面前吐舌3次，未料下一秒舌頭竟遭山蝰咬傷，蛇廟祭司見狀，立刻將拉賈的舌頭切下來，並緊急將他送醫治療，而拉賈也在送醫途中昏迷、失去意識。事後院方受訪稱，醫生已經治療拉賈被割下的舌頭，同時也替他注射抗蛇毒血清，不過後續拉賈的狀況仍不得而知。

印度經常發生毒蛇咬人事件，前陣子在傑什布爾縣（Jashpur）的偏遠村莊潘達帕德（Pandarpadh），也有一名8歲男童遭眼鏡蛇攻擊，男童為了自救反咬了眼鏡蛇2口，最終將牠活活咬死。家人事後將男童送醫，檢查發現他並未中蛇毒，蛇類專家塞因（Qaiser Hussain）指出，可能因為眼鏡蛇在攻擊時沒有釋放毒液，這種行為被稱作「乾咬（Dry Bite）」。