不是只有人類才有母愛，動物間的情感更是讓人動容。美國堪薩斯州一間動物園的黑猩猩近日分娩，但生產過程非常不順利，獸醫趕緊替牠進行剖腹，母子倆才得以脫離險境，為了觀察黑猩猩寶寶的狀況，牠們只能被迫分開，2天後黑猩猩媽媽看到寶寶後非常激動。

根據《紐約郵報》報導，堪薩斯州塞奇威克縣動物園（Sedgwick County Zoo）一隻名為「馬哈萊」（Mahale）的母黑猩猩近日分娩，但生產過程非常不順，由於時間拉得太長，馬哈萊越來越疲憊，獸醫發現不對勁後趕緊進行剖腹，順利生下雄性寶寶「庫奇薩」（Kucheza）。

但黑猩猩寶寶出生後，卻出現呼吸困難的症狀，所幸經獸醫搶救後並無大礙，但必須留院觀察，2天後牠才與媽媽首次見面，當馬哈萊看到寶寶後，起初還有些猶豫，遲遲不敢靠近，直到寶寶伸出手後，牠才確認是自己的孩子，趕緊將庫奇薩抱在懷中，不斷撫摸牠的身體，畫面讓人看了非常感動。

塞奇威克縣動物園將過程分享至臉書，累積16萬觀看次數。園方參與分娩的動物健康主管阿倫斯（Heather Arens）提到，當時他們也找來婦產科醫師幫忙，才能讓生產更順利，而動物分娩最困難的地方，就是獸醫無法第一時間了解牠們的宮縮狀況。