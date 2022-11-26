清朝康熙帝被譽為千古聖君，也是歷史上在位時間最長的皇帝之一，不過在執政過程中他也曾找來30名宮女進行「人體實驗」，雖然造成8人不幸喪生，但卻造福無數百姓。

根據《搜狐網》報導，古代醫療條件極其落後，即便是一個小感冒也可能導致死亡，更何況是天花這種傳染力強、致死率高的瘟疫，尤其是在清朝初期，北京城內有不少人因為感染天花而亡，就連當時的順治皇帝也難逃一死。後來康熙出生後為了躲避天花，還一度被乳娘帶出紫禁城撫養，但依舊在2歲時染疫，好在經由乳娘的精心照護才得以倖存。

然而康熙的第12個兒子胤裪出生後不久也感染了天花，這讓康熙心疼不已，加上自己兒時也曾染疫，便興起了戰勝天花的想法。正巧當時有個耶穌會傳教士，漢名為洪若翰，被法國國王路易十四派遣前來大清傳教，由於曾送上金雞納霜（奎寧）而治好康熙的瘧疾，於是富有科學精神的康熙便跟他討論如何用種痘的方式避免天花。

不過洪若翰表示，自己也無計可施，畢竟當時歐洲也沒有醫治天花的辦法。後來太醫院發現，早在唐宋時期就有「人痘接種法」，只是當時人們比較迷信，無法將天花病毒種在自己身上，所以「人痘」也只是記載在古書上。後來康熙經由洪若翰和太醫了解人痘療法和其原理，便決定找來30名年輕宮女進行一場人體實驗。

而所謂的「人痘」就是提取胤裪身上的「痘苗」，「種」到健康的宮女身上，藉此產生天花抗體，但因為無法精確計算接種量，導致死了4名宮女。後來剩餘的26名宮女又被安排和天花患者住在一起，又有4人因染疫而亡。實驗結束後，人痘接種在康熙眼中是可行的，尤其是73％的成功率讓他大喜，下令皇嗣們通通接種人痘產生抗體。

而這次的人體實驗，洪若翰全程參與其中，並將此接種方法寫信告知法國天主教會，直到2004年書信被公開，才被世人所知。