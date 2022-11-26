古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，能夠獲得皇帝寵幸是每位嬪妃夢寐以求的事情，一旦懷上龍種，不僅身分地位大幅提升，整個家族也能因此得利。不過一旦遇上月事來潮的尷尬情況又該如何是好？事實上，皇家其實有一套規矩，能避免皇帝「闖紅燈」。

根據《搜狐網》報導，即便月經是正常的生理現象，但古人認為月經是不潔的東西，對於皇帝更是大忌諱，因此嬪妃若是在生理期侍寢，很可能會背上敗懷國運的罪名。而後宮自古也催生了不少方法，在難以啟齒的狀況下推拒侍寢。

首先最為人所熟知的就是清宮劇中，經常上演的皇帝翻牌橋段，通常妃子在月事來時，會在皇帝用膳前先向敬事房報備，這樣太監就能事先將該名妃子的綠頭牌拿掉，當月事結束後也要回報可以正常侍寢，否則可能永遠等不到皇帝寵幸。

其次是在身體上做記號，讓皇帝可以一眼看出，免去彼此尷尬的情況。《史記》記載，「天子諸侯群妾，以此進御，月事止不御，更不口說，以丹注面目為識」，也就是說，妃子會在臉上點上紅點，暗示皇帝自己來了經期，不便接駕侍寢。另外也有妃子會提前將金戒指戴在手指上，表示「經戒之」，一旦皇帝看到這個信號，就會識相的打退堂鼓。五代十國時，有些妃子會掛上大紅燈籠，有些則會在手臂上繫紅繩手鍊，作為禁止房事的信號使用。

漢朝時也曾發生皇帝在喝茫的情況下走進剛好來月事的妃子寢宮，這時妃子為了不讓皇帝掃興，更不想便宜其他嬪妃，於是隨機應變找來服侍自己的宮女裝扮成自己的樣子侍寢。