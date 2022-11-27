The extremely rare occurrence has only been recorded 200 times. The unnamed baby was delivered via C-section to two healthy parents in their twenties. #Doctors quickly discovered a 5.7cm-long tail "covered in skin and fine hair."#sciencegeek #technologytrends pic.twitter.com/ZrefXdP5A2 — BigWoice (@bigwoice) November 26, 2022

墨西哥一名女嬰出生時，身體各項健康指標都正常，不過卻長出一條5.7公分的肉色小尾巴，所幸經X光檢查，並未在尾巴上發現異常構造或是骨骼結構，屬於良性組織，但情況相當罕見，目前全球僅有40個類似案例。

綜合外媒報導，事件發生在墨西哥東北部一家醫院，孕婦在剖腹後順利產下女嬰，但讓眾人驚訝的是，女嬰屁股後方竟然長出一條細長且末端呈現錐狀的不明組織，上面還布滿細小毛髮，宛如動物的尾巴。

由於女嬰出生前並未暴露在輻射污染中，孕婦子宮也沒有遭到感染，且父母都是20多歲的年輕人，因此尚不清楚病因，所幸根據X光檢查結果顯示，女嬰的尾巴是由皮肉組織與脂肪組成，屬於良性組織，但情況相當少見，至今全球僅出現過40個類似案例，與先前曾出現過的195例「尾巴內部是骨骼結構或是異常構造」的案例不同。

女嬰經過一系列檢查後，身體非常健康，包括心臟、大腦等器官都無異常，脊椎也無畸形情況。2個月後，醫師再次對她進行健檢，確定成長曲線穩定，體重也逐漸增加後，便決定動手術將小尾巴切除，最終手術十分順利，目前女嬰已經出院。