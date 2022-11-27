一名自稱來自未來的「時空旅人」警告第3次世界大戰在即，並且在網路上釋出「戰後」的照片，指出到時候不僅會對地球帶來毀滅性的威脅，倖存的人們將全數逃往另一個星球生存。

綜合外媒報導，一名自稱時空旅人的網友透過TikTok帳號「@timevoyagin」表示，他們現在被允許公布來自未來的照片，且手上掌握著第3次世界大戰的「畫面證據」，坦言戰爭爆發後不僅會對全球造成嚴重破壞，地球更將遭遇毀滅性的威脅，最終導致人類文明必須離開這個殘破不堪的星球。

影片中可見，一座未知的城市上空發生巨大爆炸，隨後世界各地及實驗室也相繼發生爆炸場面，最後更出現一個完全被摧毀的地球。時空旅人指出，這場戰爭導致地球毀滅，殘破的家鄉已經沒有任何人類，倖存的人們轉而逃往一個名叫「行星三角洲」的星球生存。

影片曝光後，網友完全不買帳，直言所謂的「戰後樣貌」不過是透過繪圖來進行後製的無效證據，紛紛吐槽「圖片假得要命」、「很明顯是AI畫的圖」。還有人打趣笑說「所以那個太空船票要在哪裡買？」、「可以告訴我戰爭開打的日期嗎？我要趕快找地方躲起來」。