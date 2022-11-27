國外一對年輕的小夫妻近日剛搬進一棟擁有130年歷史的古宅，沒想到不久後就收到一名自稱是「前屋主家族最後倖存者」寄來的神祕信件，內容道出古宅不為人知的秘密，尤其是當他們沿著信件線索發現前屋主所說的「恐怖密室」後，瞬間感到毛骨悚然。

綜合外媒報導，國外一對出生在千禧年的年輕夫妻麥特（Matt）和寇特妮（Courtney），近日購入一棟擁有130年歷史的古宅，並在不久後收到自稱是麥迪遜家族的最後一員，同時也是曾經擁有這間古宅的前屋主來信，內容寫道「現在就讓我告訴你有關『秘密房間』的事，以及你買房時從未被提起的細項。」

麥特夫婦於是抱持著半信半疑的態度，沿著信件內容在古宅內探險，首先他們在前廳的壁爐上找到一個密藏的酒櫃，裡面陳列著多瓶半世紀以前從未開封的紅酒、威士忌，以及不清楚年份的酒類。然而相較於發現隱藏酒櫃的驚喜，他們第二個來到的地點是暗藏在浴室內的逃生通道，寇特妮認為這地方是古宅內迄今為止最可怕的空間，必須趴爬才能入內，加上裡頭陰暗破舊，讓他們感到毛骨悚然。

緊接著他們注意到廁所正對面有一扇上鎖的小門，沒想到打開後竟然是一處明亮的閣樓空間，讓他們大感驚喜，只是目前還不清楚該怎麼規劃運用。此外，他們透露，在古宅內發現了不少骨董家具和一些小飾品，其中還包含了一個音樂盒，「搖動時會播放令人毛骨悚然的結婚進行曲」。3段影片曝光後，累積逾370萬瀏覽次數。

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