古代封建社會，儘管女性地位低下，仍保有「男女授受不親」的觀念，尤其是當時的醫生都是男性，為了不必要的麻煩，因此朝鮮王朝發展了一套「醫女」制度，方便女性可以從事醫療行為。而隨著時間的推移，醫女制度也愈發完善，直到李朝第十代君主「燕山君」即位之後，才讓醫女神聖的工作內容全變調。

根據《搜狐網》報導，朝鮮受到程朱理學的影響，女子社會地位低下，加上男女授受不親，所以有不少女子寧願活活病死，也不願意接受男性醫生治療，皇宮女子同樣如此。《朝鮮王朝實錄》便記載「婦人有疾，使男醫診治，或懷羞愧，不肯出示其疾，以致死亡」。

為了解決這個棘手狀況，朝鮮開始招收女童學習醫術，此舉主要是為了診治皇親貴族中的女性成員，果然一推出就獲得良好的成效，此後不僅醫女制度愈發完善，女醫官的地位也得到提升。直到燕山君李㦕登基後，醫女救死扶傷的工作內容才瞬間變調。

燕山君是朝鮮歷史上有名的暴君，為鎮壓朝臣，制定了不少酷刑，甚至不惜將醫女強充為官妓，要求她們必須學習歌舞，以備自己娛樂時的消遣，並將醫女封為「醫妓」，成為朝鮮權貴的玩物。就算燕山君被廢位後，這項陋習並沒有消除，即便後來的君主想改革，但是效果不彰，醫女除了肩負原先的醫務工作之外，還要陪同貴族出席宴會，因此又被稱為「藥房妓生」。

直到1885年，朝鮮引進西方醫學，醫女的功用大幅降低，加上朝鮮被日本佔領後，醫女制度才被廢除，正式走入歷史。