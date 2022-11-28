現代人喜歡養寵物一解枯燥乏味的生活，甚至將寵物視為家人用心呵護，一旦生病就心急如焚。大陸一名女飼主近日發現，飼養的倉鼠不停做出後空翻的詭異行為，好奇上網求助，沒想到知情網友卻指出倉鼠其實患上絕症，讓她一聽心都涼了。

綜合陸媒報導，黑龍江一名女飼主日前分享一段影片，不解倉鼠為何突然出現詭異行為，畫面中可見，倉鼠籠內有一棟兩層樓的鼠屋，沒想到倉鼠卻沿著斜板爬到二樓陽台，接著向後仰，任憑身體直墜一樓，接著又立刻起身，不斷重述上述動作，完全沒有休息，就像是同樣的畫面不斷重播。

飼主表示，第一次看到倉鼠不斷重複自虐舉動，憂心倉鼠受傷或是生病，於是上網求助。貼文一出隨即掀起熱議，更有知情網友指出倉鼠可能罹患「倉鼠行為失序症」，建議飼主趕快帶去獸醫院檢查。

「倉鼠行為失序症」是一種特殊的精神疾病，發病原因包含受重傷、腦腫瘤、神經系統疾病，也會發生在近親繁殖的倉鼠身上，屬於基因缺陷的一種。患病的倉鼠會不由自主的一直做著相同的奇怪動作，像是後空翻、原地轉圈或是後仰倒退移動，直到恢復正常或累倒；除了受傷發病外，其他情況幾乎不可能治癒。