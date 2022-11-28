現代大多數國家都實行「一夫一妻」制，但有些人仍渴望享齊人之福的感覺。巴西一名男模娶了第一任老婆後，又在去年舉辦婚禮，迎娶另外8名女子，未料幸福的婚後生活過沒多久，竟有一半的老婆都選擇離婚，而導致情變的主要原因竟是隔壁鄰居。

Arthur O Urso sempat membuat heboh karena menikahi delapan wanita. Kini pria Brasil tersebut ingin mencari istri baru setelah menceraikan beberapa istrinya. https://t.co/VLe5arsnZz — wolipop (@wolipop) November 27, 2022

根據《每日星報》報導，巴西男模亞瑟（Arthur O Urso）和第一任老婆盧安娜（Luana Kazaki）結婚後，經過對方的同意後，又在2021年於聖保羅舉辦婚禮，迎娶另外8名女子，亞瑟透露，這個行為是為了宣揚自由戀愛以及抗議一夫一妻制，但由於巴西法律不允許一夫多妻，所以這場婚禮並不具有法律效力。

亞瑟表示，因為要顧及每個妻子的感受，他還特地製作「床事班表」，每天都照表操課，以免分配不平均。不過這段多角戀婚姻維持不久，幾個月後就有一名妻子提出離婚。隔年，亞瑟帶著剩下的妻子搬到若昂佩索阿（João Pessoa），住進他親自設計的「自由戀愛大廈」，豈料卻引起社區居民反彈，更有人用噴漆在牆上寫「魔鬼的家人，滾開」。

亞瑟坦言，「起初我們很害怕，但我們坐下來談話、找出問題所在。我們生活得很好，有一些小的分歧，但在那之前夫妻之間的關係沒有被影響。」然而隨著時間流逝，鄰居們的態度並未和緩，也造成亞瑟和妻子們的關係變得緊張，他和其中幾位的小爭吵越來越頻繁，最終達成分開的共識。

亞瑟指出，每位妻子都有表達自己的感受，「這才是自由戀愛該有的樣子，尊重個人和集體自由，明白什麼時候該結束，沒有壓力。」亞瑟也說，希望能再找到新伴侶，「我不知道何時能找到，也不知道是否真的會再婚，但我確實想要擁有更多女人。再說了，我還有一棟大房子、一張大床，需要有人一起來睡。」