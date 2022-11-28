委內瑞拉一名男子近日因為下體劇痛就醫，照X光竟看到一個完整的啤酒瓶卡在他的屁股裡，驚人畫面讓眾人嘖嘖稱奇，不過男子聲稱一切都是3名小偷所為，因為家裡沒有值錢的物品可以偷，對方十分憤怒才拿他出氣，硬生生把啤酒瓶從肛門處塞進他的體內。

Venezuela Man Left With Beer Bottle Stuck In Rectum Claimed 'Thieves Did It' - https://t.co/CEQEFt0Kqx https://t.co/u478v1XBqW — Mr. Prieto (@Mr__Prieto) November 27, 2022

綜合外媒報導，居住在帕洛內格羅（Palo Negro）的79歲男子，日前因為劇烈疼痛前往La Ovallera醫院檢查，照X光後發現，竟有一個完整的啤酒瓶塞在他的直腸內，隨後男子就被轉至10公里遠的馬拉凱中央醫院治療，接受緊急手術。

男子就診時聲稱，啤酒瓶不是自己塞入體內的，而是因為有3名小偷闖入家中搶劫，然而屋內並沒有任何值錢的東西，他們在氣憤之下，就將啤酒瓶硬塞到男子的體內，目前並不知道當地警方是否就此事展開調查，也不清楚男子接受手術的後續狀況。

事實上，病患因為直腸異物就醫的案例十分常見，今年9月約旦一名男子聲稱為了治療痔瘡，而將一顆網球大小的圓球塞入肛門，結果卻沒辦法自行取出，醫生檢查後發現，男子根本沒有痔瘡問題，且這顆球無法徒手取出，最終只能使用電鑽，把球分割成3塊後再一塊塊取出。