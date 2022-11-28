距離巴西聖保羅海岸35公里的海面上，有一座風景宜人的小島名叫大凱馬達島，但它絕對不是度假勝地，而是世界上最危險的島嶼之一，因為島上每平方公尺就有5條蛇，因毒蛇氾濫被稱為蛇島，人類如果貿然登島恐活不過1小時。

根據《網易》報導，1909年，巴西海軍為了引航，在蛇島上建立一座燈塔，並且雇了一對夫妻和其三名小孩登島守護燈塔，沒想到某天晚上，好幾條毒蛇爬進他們的住處咬了男主人，其他人全被嚇得奪門而出，倉皇逃跑的過程中也不幸被路邊或是掛在樹上的毒蛇咬死，無一倖存。

直到海軍下次登島查看時，赫然發現一家五口的屍體散落在島上各處，此後當地政府便發布禁令，禁止民眾和遊客登島，島上的燈塔也不得不改成自動化運行。研究人員調查後發現，島上每平方公尺就有多達1～5條毒蛇，數量約有5000條，而且毒性是陸地上同類毒蛇的5倍，其中以金黃矛頭蝮蛇為主，毒液中含有非常高的神經毒素成分，能夠將人體皮膚組織溶解，並且出現腦出血、腎衰竭等情況，人類如果被咬到，一小時內沒得到及時救治，很可能會死亡。

事實上，大凱馬達島過去與南美洲的陸地相連，後來隨著全球暖化、海平面上升，加上板塊作用，淹沒掉了兩者之間較低矮的部分，導致大凱馬達島被完全孤立在海面上，直接影響到島上動物的食物來源，最終只能自相殘殺，而毒性強又能一口咬死獵物的金黃矛頭蝮蛇最終佔據了食物鏈頂端的位置；此外，毒蛇為了減少能量消耗還會冬眠，在食物匱乏的島上自然獲得生存優勢，甚至有些蛇還演化出夏眠的能力。

至於為何島上蛇的毒性比陸地上還要強，背後原因同樣跟生存息息相關，只有毒性強到足以一擊斃命的蛇才能吃飽，並有足夠的能量產下後代，而那些毒性不夠強的蛇最終因為吃不到足夠的食物，慢慢被淘汰。隨著一代又一代的進化，島上金黃矛頭蝮蛇的毒性已經是陸地同類的5倍。