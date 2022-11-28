許多人認為大白鵝看起來軟萌、沒有攻擊性，但其實白鵝脾氣火爆、不好惹，不過牠們也有吃癟的時候。近日網路上瘋傳一段影片，只見一隻不知天高地厚的大白鵝默默靠近馬的後腳，神不知鬼不覺的展開偷襲，沒想到下秒卻被馬腳狠踹，飛出幾尺之外並倒地暈厥。

從網友分享的YouTube影片可見，有一隻大白鵝伸長脖子，試圖靠近一匹高大的棕馬，並朝著牠的側腹前進，雖然棕馬沒有回頭，但似乎隱約發現有東西靠近，冷不防抬起右後腳朝向來者猛力一踹。

面對突如其來的攻擊，白鵝被強大的力道踹飛，在地上滾了好幾圈才停下，雖然第一時間振翅試圖站起身，但立刻又倒地暈厥。一旁全程目擊的鵝同伴見狀，當場嚇壞，還慌張的張開翅膀頻頻後退。

影片曝光後網友也看傻了，紛紛留言直呼「看這力道八成完了」、「大白鵝太不知輕重了」、「脖子應該骨折了」；事實上，馬匹的後踢破壞性極強，力量等同於被時速35公里的汽車衝撞，一名有養馬經驗的內行人指出，若是人類被踢上一腳會嚴重瘀傷，因此這隻鵝不死也肯定傷重骨折。

至於影片中的大白鵝為何會突然對馬展開偷襲，很可能是因為鵝的領地意識較強，認為棕馬闖進自己的勢力範圍，才會發動攻擊。值得注意的是，鵝的牙齒呈鋸齒狀，一旦被鵝咬到會非常痛，因此平時最好不要主動靠近鵝群。