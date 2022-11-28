大陸一名公車女司機經常在社交平台分享工作日常，因為年輕亮麗的外型而爆紅，只見她留有一頭咖啡色長髮，每天上班都會化上精緻妝容，再穿上藍色的司機制服，認真工作的模樣讓網友心動不已，紛紛直呼要搭高鐵過去坐她開的公車，更稱讚她是「公車西施」。

綜合陸媒報導，陝西西安一名公車女司機在抖音曬出工作日常，因為極高的顏值而引發網友熱議，從畫面中可以看到，這名女司機留著一頭咖啡色長髮、化著精緻的妝容、身穿藍色的司機制服，由於如此年輕亮麗的司機比較少見，所以大家看到影片後，都紛紛暴動，直呼要搭高鐵到西安坐車，更稱她是「公車西施」。

報導指出，這名女司機駕駛西安900路線公車，在今年4月就已經引發部分網友關注，當時她曾出面回應，透露自己並不是網紅，就只是個單純的司機，雖然感謝大家對她的支持和喜愛，但她認為「每個敬業的人都很美。」事後她也在抖音帳號「薛定諤的貓咪」上傳感謝影片，並拍攝工作影片分享，目前該帳號已經有超過38.9萬名粉絲。

去年在台灣也有一名年僅24歲的正妹公車司機引起話題，因為嬌小甜美的外型獲封「公車女神」，她也經常在TikTok平台PO出自己帥氣打擋、開公車的工作日常，並坦言這份工作如果沒有熱忱，是很難繼續做下去的，同時也向自己和同事喊話「加油吧！」